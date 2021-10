[아시아경제 이이슬 기자] 남성 4인조 그룹 2am(투에이엠)이 7년 만에 돌아온다.

12일 소속사 문화창고는 2am(조권·임슬옹·정진운·이창민)이 다음달 1일 새 음반 '발라드 21 F/W'로 활동에 나선다고 밝혔다.

2am은 2014년 10월 정규 3집 이후 7년 만에 컴백이다. 긴 공백을 깨고 돌아오는 만큼 명품 발라드곡으로 구성했다고 소속사 측은 설명했다. 다시 한번 자신들이 가장 잘할 수 있는 발라드로 하반기 가요계를 석권하겠다는 포부다.

2008년 '이 노래'로 가요계에 데뷔한 2am은 '죽어도 못 보내', '전활 받지 않는 너에게', '너도 나처럼', '어느 봄날' 등을 발표했다. 이후 예능, 뮤지컬 등에서 각자 활동해왔다.

