일동후디스, ‘초유의 힘’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 일동후디스가 뉴질랜드 청정 초유와 면역영양소를 배합한 초유 이뮨 포뮬라 ‘후디스 초유의 힘’을 출시했다고 12일 밝혔다.

일동후디스는 2000년 국내 최초 초유 영양제인 ‘초유밀’ 출시를 시작으로 영유아용 분유·유아식 제품에서 전 연령에게 필요한 다양한 초유제품을 선보이며 지속적으로 20년 동안 초유연구에 노력해왔다.

후디스 초유의 힘은 오랜 초유 연구와 개발 노하우를 토대로 방어인자 lgG가 농축된 뉴질랜드 프리미엄 초유 30%와 면역영양소인 아연, 비타민D 등을 배합한 프리미엄 ‘초유 이뮨 포뮬라’다. 1포 섭취 시 면역체계의 중요 요소인 방어인자 lgG 120~240mg 섭취가 가능하며 단백질과 에너지 대사에 도움을 주는 비타민B6, 비타민C, 판토텐산 등을 더해 최적의 영양 밸런스를 맞췄다.

뿐만 아니라 장내 유익균의 먹이가 되는 프리바이오틱스 프락토올리고당과 장내 유익균 프로바이오틱스 비피더스까지 더해 우리 몸의 핵심 면역기관인 장 건강에 도움을 주도록 설계됐다.

