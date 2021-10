[아시아경제 이민우 기자] 유틸렉스 유틸렉스 263050 | 코스닥 증권정보 현재가 23,150 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 23,550 2021.10.12 07:56 장시작전(20분지연) 관련기사 나왔다! 제2의 진원생명과학식약처, 유틸렉스 면역항암제 임상1·2상 계획 승인 [특징주] 바이넥스, 제넥신 코로나19 백신 1000만도즈 공급에 생산 부각 close 는 식품의약품안전처로부터 항암자가면역세포치료제 '앱비앤티셀'의 임상 1/2a상 적응증 추가 임상시험계획을 승인받았다고 12일 공시했다. 이에 따라 삼성서울병원, 국림암센터 등 5개 기관에서 Epstein-Barr virus (EBV) 양성 림프종 및 고형암 환자를 대상으로 앱비앤티셀의 유효성 및 안전성을 평가할 예정이다.

회사 측은 "앱비앤티셀은 EBV 양성 림프종 및 고형암 환자에서 혈액을 취해 암항원 특이적 티림프구를 실험실내에서 대량 배양 후 환자에게 다시 투여하는 자가세포치료제"라며 "치료 부작용 최소화, 종양크기 감소 및 조절, 무진행 생존기간 연장,전체 생존기간 연장 등을 기대할 수 있다"고 설명했다.

이민우 기자