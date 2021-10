"편의점서 50가지 은행업무 본다" CU·하나은행, 첫 '상업자 표시 편의점' 오픈

서울 송파구 CU마천파크점 리뉴얼…스마트 셀프존 구성

입출금부터 체크카드 발급까지 약 50가지 업무 가능

"O2O 금융 시대 핵심 생활 플랫폼 자리매김할 것"

[아시아경제 김유리 기자] BGF리테일은 업계 최초로 선보이는 상업자 표시 편의점(PLCS, Private Label Convenience Store)인 'CU마천파크점×하나은행'이 12일 문을 열었다고 밝혔다.

BGF리테일은 지난달 하나은행과 미래형 혁신채널 구축 및 디지털 신사업 공동 추진을 위한 업무협약을 체결하고 상업자 표시 편의점의 공동 개발을 위해 손을 잡았다. 상업자 표시 편의점은 특정 브랜드나 기업과 협업해 혜택이 특화된 신용카드인 상업자 표시 신용카드(PLCC)의 개념을 차용한 것이다. CU는 "단순한 공간 공유를 넘어 브랜드 서비스 및 콘텐츠를 상호 결합한 새로운 협업 모델"이라고 설명했다.

'CU마천파크점×하나은행'은 서울 송파구 CU마천파크점을 리뉴얼해 탄생했다. 해당 점포는 반경 500m 내에 하나은행을 포함한 은행 영업점 및 자동화 코너가 전무한 곳으로, 그동안 오프라인 금융 업무에 어려움이 있었던 고객들의 서비스 이용 편의성이 높아질 것으로 회사 측은 기대했다.

이번 리뉴얼을 통해 165㎡(약 50평) 규모 CU마천파크점 내부 공간 중 40㎡(약 12평) 가량이 하나은행 스마트 셀프존으로 탈바꿈했다.

이곳에는 약 50가지 은행 업무가 가능한 종합금융기기인 STM(Smart Teller Machine)과 CD기(Cash Dispenser)가 각각 1대씩 설치된다. STM으로는 일반 ATM에서 가능한 입출금, 통장정리 등 기본 업무뿐만 아니라 화상 상담 및 바이오인증을 통해 계좌 개설, 통장 재발행, 체크카드 및 보안카드(OTP) 발급 등 영업점을 가야만 처리할 수 있었던 금융 업무들도 해결할 수 있다. 하나은행 스마트 셀프존은 상담사 연결이 필요한 일부 업무를 제외하면 24시간 이용 가능하며 업무 수수료도 일반 은행 ATM 코너 또는 영업점에서 수취하는 것과 동일한 수준이다.

'CU마천파크점×하나은행'의 간판은 CU의 BI컬러와 하나은행의 CI컬러를 조합해 디자인 됐다. CU가 제휴 브랜드의 이름을 점포 간판 전면에 표기한 것은 이번이 처음이다. 내부 디자인 역시 고객들이 이용할 수 있는 휴게 시설을 설치하고 미니 가든을 조성하는 등 하나은행이 추구하는 편안한 서비스 환경을 조성, 일반적인 은행 자동화 코너와 차별화했다.

BGF리테일은 해당 점포에서 발급한 하나카드로 상품을 구입할 시 추가 할인 및 CU멤버십포인트 적립 혜택을 제공하는 등 양사가 시너지를 낼 수 있는 이벤트도 다양하게 진행한다. 하나은행과 오프라인 제휴점을 추가 오픈하고, 하나은행 영업점 내에 CU 무인매장 입점을 검토하는 등 온라인 투 오프라인(O2O) 금융 시대의 핵심 플랫폼으로 자리매김하기 위한 유·무형의 협업을 지속해 나간다는 방침이다.

송지택 BGF리테일 혁신부문장은 "단순한 숍인숍 형태의 공간 대여 개념을 넘어 서비스 및 콘텐츠를 결합하는 혁신적인 PLCS의 첫 번째 시작"이라며 "앞으로도 서로가 가진 역량을 발휘, 혁신적인 생활 밀착형 금융 인프라를 구축해 나갈 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr