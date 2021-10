"일상 된 랜선 장보기" G마켓, 코로나19 이후 43% 증가

MZ세대 성장폭 가장 크고, 음료류 인기

G마켓·옥션, '랜선 장보기 페어' 진행

[아시아경제 김유리 기자] 코로나19가 지속되며 식품·생필품 등을 온라인을 통해 구매하는 이른바 '랜선 장보기'가 자리를 잡고 있다.

G마켓과 옥션은 올해(1~9월) 대표적 장보기 상품군의 거래액이 코로나 발생 이전인 3년 전 동기(2018년 1~9월) 대비 43% 증가했다고 밝혔다. 집계 대상은 가공식품, 신선식품, 건강식품, 바디·헤어, 생필품, 커피·음료 등 총 6개 카테고리다.

상품군별 거래액을 살펴보면 건강식품(67%)과 가공식품(61%)이 가장 큰 폭의 증가세를 보였다. 신선식품(38%), 커피·음료(36%), 생필품(28%), 바디·헤어(7%) 등이 뒤따랐다. 직접 매장을 방문하기 어려운 상황에서 배송 중 변질의 우려가 적고, 구매 빈도가 많은 상품군이 특히 인기를 끈 것으로 회사 측은 분석했다.

연령 별로는 20대 MZ세대(밀레니얼+Z세대)의 랜선 장보기가 75% 증가해 가장 크게 늘었다. 이후 30대(59%), 40대(47%), 60대 이상(41%), 50대(34%) 순으로 이어졌다.

20대가 3년 전과 비교해 가장 많이 구입한 품목은 음료류로, 탄산음료(390%), 생수·탄산수(192%), 기능성음료(187%)가 인기상품 톱5에 이름을 올렸다. 전통주(176%) 구매도 큰 폭으로 증가했다. 30대는 수산가공식품, 냉동·간편조리식품 등 간단하게 한끼를 해결할 수 있는 가공식품류를, 4050세대는 간식 및 식사 대용으로 즐길 수 있는 빵과 떡 등을 많이 구입했다.

한편 G마켓과 옥션은 오는 24일까지 '랜선 장보기 페어' 프로모션을 열고 관련 인기 상품을 최대 48% 할인가에 판매한다. 쇼핑 편의성을 높이기 위해 행사 메인관을 비롯해 '간편집밥&홈카페', '10월 제철식품', '우리가족 건강관리', '우리집 생활 필수품', '가을 스킨케어&뷰티' 등 테마별로 페이지를 제작해 다양한 쿠폰 혜택과 추천 상품을 선보인다.

전 회원 대상, 최대 5000원까지 할인되는 '15% 할인쿠폰'을 제공하며 멤버십 '스마일클럽' 회원에게는 '20% 할인쿠폰'을 한 장 더 제공한다. 해당 쿠폰은 총 5개의 상품관 별로 매일 1회씩 다운로드 가능하다. 간편결제 '스마일페이'에 등록된 삼성카드로 결제 시 매일 1회 '5% 중복할인쿠폰'도 제공한다.

특가 상품은 메인관을 통해 매일 자정마다 사이트 별 4개씩 공개할 예정이다. 12일 G마켓은 ▲브라운 네이처 마일드 70매 캡 ▲2021년산 국산 찰흑미 등을, 옥션은 ▲홀라이프 로얄 비타민D 5000 IU 등을 선보인다. 13일은 G마켓 ▲하이뮨 프로틴 밸런스 ▲착한떡 꿀백설기 등을, 옥션 ▲스파클생수 ▲B7 약산성 탈모샴푸 2+1 등을 판매한다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr