[車스토리]쌍용차 우선협상대상자 선정 지연에 속 타는 협력사

법원 두차례 본입찰 관련 서류 보완 요구…이달 15일 접수 마감

[아시아경제 이기민 기자] 쌍용자동차의 새주인 찾기를 위한 우선협상대상자 선정이 미뤄지면서 협력 업체들의 시름도 깊어지고 있다.

11일 업계와 법조계에 따르면 서울회생법원은 이달 15일까지 우선협상대상자들의 입찰 관련 보완 서류를 접수할 예정이다. 앞서 법원은 지난달 30일까지 인수 후 경영계획, 자금증빙 등 입찰 서류가 미진하다며 이를 보완해 제출하라고 요구했다.

그러나 이들 업체들이 제출한 보완서류가 여전히 미진하다고 판단한 법원은 이달 15일까지 인수 자금 증빙 등에 대한 내용을 보충하라며 재차 연기했다.

쌍용차 본입찰에 이엘비앤티, 에디슨모터스 컨소시엄, 인디EV 등 3곳이 참여한 바 있다. 이엘비엔티와 에디슨모터스 컨소시엄, 인디EV 등은 본입찰 당시 각각 5000억원대 초반, 2000억원대 후반, 1000억원대 후반을 써 낸 것으로 알려졌다.

업계에서는 가장 적은 액수를 적어낸 인디EV가 입찰을 포기한 것으로 알려졌지만 인디EV측은 입찰을 포기했다는 일부 보도에 대해 "사실이 아니다"는 입장이다.

본입찰에 참여한 업체들은 쌍용차 인수를 포기했다는 의사를 내비치지는 않았지만 협력사들은 우선협상대상자 선정이 늦어지면서 자칫 벌어질 수 있는 본입찰 불발과 이에 따른 회생 절차 지연을 우려하고 있다.

쌍용차의 적자, 글로벌 반도체 수급난 장기화에 따른 차량 판매 감소로 인해 협력사들의 재정난이 급속도로 악화되고 있어서다.

박주봉 중소기업 옴부즈만(차관급)도 지난달 산업통상자원부, 금융위원회, 중소번처기업부 등에 쌍용차 협력사 지원을 긴급건의했다.

박 옴부즈만은 당시 "정부의 특별 보증프로그램 등 추가 지원책 마련이 절실하다"며 "340여개 협력사의 고용인력(16만5000명)과 가족의 생계 및 지역경제에 미치는 영향 등도 고려할 필요가 있다"고 지적했다.

상거래 채권단 관계자도 쌍용차 우선협상자 선정 지연을 우려하면서도 "매각절차가 순조롭게 진행되기를 기대하고 있다”고 말했다.

