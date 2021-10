검찰, '대장동 키맨' 남욱 여권 무효 요청…외교부 검토 중

[아시아경제 김형민 기자] 검찰이 대장동 개발 로비·특혜 의혹의 키맨 중 한 명으로 지목된 남욱 변호사의 여권을 취소하는 등 소환을 위한 절차에 본격 착수했다.

8일 법조계에 따르면 서울중앙지검 전담수사팀은 최근 외교부에 미국 체류 중인 남 변호사의 여권을 취소해달라고 요청했다.

이를 받은 외교부는 남 변호사의 여권을 여권법에 근거해 무효로 할 수 있는지를 검토 중인 것으로 알려졌다.

화천대유 자회사 천화동인 4호의 실소유주인 남 변호사는 2009년부터 대장동 개발 사업를 주도한 인물로 지목되고 있다. 한국토지주택공사(LH)가 공영개발을 포기한 뒤엔 민간 개발을 위해 주변 토지를 사들이고 토지주들을 설득했다.

그는 2014년 이재명 당시 성남시장이 대장동 개발 방식을 민관 합동으로 바꾸면서 화천대유 대주주 김만배 씨와 개발 사업에 참여했다. 대장동 개발에 8721만원을 투자해 1007억원 가량의 배당금을 받은 것으로 알려져 논란이 되고 있다.

