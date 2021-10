[아시아경제 오주연 기자] 삼부토건 삼부토건 001470 | 코스피 증권정보 현재가 2,000 전일대비 80 등락률 -3.85% 거래량 3,152,792 전일가 2,080 2021.10.08 15:30 장마감 관련기사 “남북 관계 개선 의지 있다”... 김여정 발언, 대북주 화려한 상승![특징주]이낙연, 중도 사퇴설에 삼부토건 15% 급락…캠프 "사퇴 없다" [e공시 눈에띄네] 코스피- 6일 close 은 강릉시 주문진 공동주택 신축공사를 수주했다고 8일 공시했다. 계약금액은 410억 원으로, 이는 최근 매출액 대비 10.82%에 해당하는 규모다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr