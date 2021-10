‘여친’ 살해 후 포항 야산에 암매장한 40대 회사원 체포

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] ‘여친’을 살해한 뒤 경북 포항시 구룡포 야산에 암매장한 용의자가 경찰에 붙잡혔다.

평범한 회사원으로 알려진 40대 남성은 평소 친구처럼 가까이 지낸 여성과 다투다 숨지게 하고 범행을 숨기기 위해 시신을 암매장한 것으로 드러났다.

경북 포항남부경찰서는 여성을 살해하고 야산에 암매장한 혐의(살인, 사체은닉)로 A씨를 체포해 조사 중이라고 8일 밝혔다.

A씨는 지난달 29일 40대 여성과 자신의 승용차 안에서 말다툼하던 중 살해한 뒤 암매장한 혐의를 받고 있다.

경찰은 지난 5일 숨진 여성 가족으로부터 ‘연락이 되지 않는다’는 신고를 받고 휴대폰 위치 추적 등 수사에 나서 A씨를 유력한 용의자로 체포해 범행을 자백받았다.

독신인 A씨는 숨진 여성과 평소 친구처럼 지낸 사이로 알려졌다.

경찰은 지난 7일 구룡포 상정리 블루밸리산단 인근 야산에서 A씨가 암매장한 여성의 시신을 찾았다.

수사 관계자는 “범행 동기 등을 조사한 후 구속영장을 신청할 방침”이라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr