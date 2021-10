광양시, ‘누구 백신 케어콜’ 도입

AI가 접종완료자에게 전화 걸어 모니터링

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 광양시가 코로나19 예방접종 후 신체에서 발생하는 이상 반응에 대해 시민의 불편함이 없도록, 이상 반응을 확인하고 대응방법을 안내하는 ‘누구 백신 케어콜(NUGU vaccine carecall)’ 서비스를 도입했다고 8일 밝혔다.

시에 따르면 지난 5일 SK텔레콤과 ‘누구 백신 케어콜’ 공급 업무협약을 체결하고, 코로나19 예방접종 후 발생하는 이상 반응에 대한 안내 서비스를 시행하고 있다.

‘누구 백신 케어콜’ 서비스는 인공지능 ’누구(NUGU)’가 접종일 기준 3일·7일·14일 3회에 걸쳐 백신접종자에게 전화를 걸어, 접종 후 주요 정상적인 면역반응과 이상 증상에 대한 조치법을 음성 대화형으로 안내한다.

접종자와 통화한 내용은 인공지능 ’누구‘가 이상 반응별로 정리해 보건소 담당자가 확인할 수 있고, 예방접종 후 시민의 불편함이 무엇인지 관찰해 이상 반응에 대한 신속한 대처가 가능하다.

‘누구 백신 케어콜’ 서비스는 SK텔레콤이 사회공헌(ESG) 차원에서 업무협약을 통해 무상으로 지원한다.

성재순 보건행정과장은 “‘누구 백신 케어콜’ 서비스 도입으로 AI가 예방접종자의 이상 반응을 파악해, 코로나19 예방접종 후 시민의 이상 반응에 빠르게 대응할 것으로 기대한다”고 말했다.

