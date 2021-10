[아시아경제 온라인이슈팀] 제시가 탄력 있는 몸매를 자랑했다.

가수 제시는 최근 자신의 인스타그램에 "D-5 'Cold Blooded' 10/12 6PM"이라는 글과 사진을 게재했다.

신곡 발매를 앞둔 제시가 재킷 촬영을 하고 있는 모습이 담겼다.

이에 같은 예능 프로그램에 출연 중인 오나라도 "와우"라는 댓글을 남기며 화답했다.

한편 제시는 오는 12일 '스트릿 우먼 파이터'와 컬래버레이션한 음원을 발매한다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr