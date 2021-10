안상수·최재형·하태경·황교안, 대권 행보 '일단 멈춤'

일부는 종로 국회의원 보궐선거 출마 관측도 나와

[아시아경제 금보령 기자] 8일 국민의힘 대선 경선 2차 컷오프에서 안상수·최재형·하태경·황교안 후보가 고배를 마시며 그들의 대권 행보는 '일단 멈춤' 상태가 됐다.

이번 경선 결과에서 가장 눈에 띄는 인물은 최재형 전 감사원장이다. 감사원 재직 당시 '원전 경제성 평가 조작 의혹' 감사 과정에서 문재인 정권과 충돌을 빚었던 그는 '도덕성', '청렴성' 등을 강점으로 내세우며 윤석열 전 검찰총장의 '대항마'로 떠올랐다. 정치 입문도 윤 전 총장과 유사하게 '국민의 부름'에 응한 측면이 있지만, 두 사람의 선거 전략 차이는 2차 컷오프 진출과 탈락으로 귀결됐다. 최 전 원장은 한때 여론조사에서 지지율 5~6%를 기록하며 큰 관심을 모았으나 캠프 해체, 가덕도 신공항 전면 재검토 선언 등으로 어려움을 겪으며 지지층 결집에 실패했다는 분석이 나온다. 최 전 원장은 이날 "끝까지 지지해주신 국민 여러분께 진심으로 감사 인사를 올린다"며 "국민의힘 평당원으로 돌아가 정권 교체를 위해 힘을 모으겠다"고 말했다.

국민의힘 전신인 미래통합당의 대표와 국무총리·대통령 직무대리까지 역임한 '거물 정치인' 황교안 전 대표의 탈락도 그 입장에서 뼈아프다. 지난해 총선에서의 '부정선거'를 지속적으로 주장하며 '강성 극우'를 자임한 것이 확장성 측면에서 독이 된 것으로 해석된다.

안상수 전 인천시장의 경우 그동안 TV 토론회에서 '이재명 경기도지사의 가면을 찢어버리겠다'면서 사진을 찢는 등 다소 과한 퍼포먼스를 펼친 게 결과적으로 별 도움이 되지 않았다. 국민의힘 지지자들 사이에서 '안상수의 재발견'이라는 평도 나왔으나 '과격하다', '토론을 코미디로 만들었다' 등 비판도 받았다.

하태경 의원은 '홍준표 저격수'로 불리며 유려한 언변으로 TV토론회에서 존재감을 키웠다. '근로시간 자유선택제', '지하철 적자 문제 해소' 등 여러 공약을 차곡차곡 발표하며 반전을 노렸으나 낮은 지지율의 한계를 넘지 못했다. 하 의원은 이날 페이스북을 통해 "더 큰 정치로 보답하겠다"며 "정권 교체를 향한 국민의힘 행진은 이제 시작"이라고 얘기했다.

이번 경선 탈락으로 이들의 정치 생명에 큰 타격을 입었다는 평이 있지만, 일부는 대선주자였다는 경험을 바탕으로 서울 종로 국회의원 보궐선거 출마에 나설 것이란 관측도 나오고 있다.

