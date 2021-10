"예비신혼부부 모여라" 아이파크몰, '온리 웨딩페어' 특별기획전

[아시아경제 김유리 기자] HDC아이파크몰은 8일부터 다음달 28일까지 가을 웨딩시즌을 맞아 예비 신혼부부들을 위한 '온리 웨딩페어'를 실시한다고 밝혔다.

아이파크몰 '온리 웨딩페어'는 결혼을 준비하는 예비 신혼부부들을 위한 특별 기획전이다. 패션파크 5층에 위치한 고객센터에서 예비 신혼부부 인증을 통해 아이파크몰 특별 멤버십 '온리 웨딩 멤버스' 등급을 부여 받을 수 있다.

'온리 웨딩 멤버스' 회원에게는 기본 할인혜택과 함께 별도 5% 에누리 쿠폰과 다양한 기프트 쿠폰, 추가 사은 마일리지 등을 추가로 제공 한다.

이번 특별 기획전은 신혼 가구, 예복, 예단, 뷰티케어 등 총 50여개의 패션, 리빙, 뷰티 브랜드가 참여했다. 지오지아, 바쏘옴므, 웰메이드 등 패션 브랜드에서는 예복 정장 등을 최대 60% 할인된 가격으로 선보이며 에이스, 시몬스, 자코모, 비욘드키친 등이 모인 리빙파크에서는 브랜드별 최대 40% 할인 혜택과 함께 아이파크몰 단독 특가 상품을 만날 수 있다.

수입 원목 가구 브랜드 '고트레(GOTRE)'에서는 바이고트레 루셀 침대와 매트리스 세트가 30% 할인 판매 되며, 프리미엄 소파 브랜드 '프레임랩(FREIM LAB)'에서는 L2 3인용 소파, 6인용 식탁 등을 최대 25% 할인된 가격으로 구매 가능하다.

한편 아이파크몰은 '온리 웨딩페어' 특별 기획전 기간 중 '온리 웨딩 멤버스' 등급을 부여 받는 고객에게 라이프스타일 브랜드 '어반파파'의 핸드워시, 천연주방세제, 수세미가 들어있는 '808 기프트 세트'를 증정한다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr