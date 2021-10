홈씨씨, 온라인쇼핑몰 개편 맞춰 정기 세일

쇼룸 체험, 전문가 상담, 시공업체 연결 서비스 등 인테리어 원스톱 쇼핑 가능

[아시아경제 김종화 기자] KCC글라스의 인테리어 전문 브랜드 홈씨씨가 운영하는 홈씨씨 인천점과 울산점이 몰 개편에 맞춰 9일부터 24일까지 16일간 다양한 할인 혜택과 사은품을 증정하는 '홈씨씨 가을 SALE' 행사를 진행한다. 홈씨씨 인천점과 홈씨씨 울산점은 매장 면적 기준으로 국내 최대 규모의 인테리어 종합 쇼핑센터다.

행사 기간 동안 홈씨씨 인천점과 울산점은 힘펠 환풍기, 콜러노비타 비데, 코콤텍 도어록, 문다소 초슬림 중문 등 고객들로부터 꾸준히 좋은 반응을 얻고 있는 600여개 인테리어 상품을 최대 10% 할인된 가격에 선보인다.

또 50만원 이상 구매한 고객에게는 2만원 상당의 상품 교환권을 증정하며 침대세트 구매 고객에게는 선착순 10명에게 상품 교환권 5만원을, 프레임 또는 매트리스 구매고객에게는 선착순 10명에게 상품 교환권 3만원을 추가로 증정한다.

주요 입점 브랜드별로 자사 브랜드 제품 구매고객에게 다양한 사은품 증정 행사도 진행한다. 전동공구 업체인 '보쉬'에서는 20만원 이상 구매 시 충전식 LED 랜턴을 증정하며 10만원 이상 구매 시에는 맥가이버칼 또는 멀티 플라이어 중 원하는 사은품 한 가지를 증정한다. 이 외에도 보쉬 제품 구매 고객 전원에게 장바구니도 증정한다. 페인트 업체인 ‘베어페인트’에서는 10만원 이상 구매고객에게 롤러세트를, 5만원 이상 구매고객에게는 브러시를 증정한다.

홈씨씨 관계자는 "가을을 맞아 홈씨씨 매장을 찾아주시는 고객에게 다양한 혜택을 드리고자 고객들로부터 좋은 반응을 얻고 있는 600여개의 상품을 엄선해 이번 할인 행사를 마련했다"면서 "앞으로도 홈씨씨는 고객에게 더 큰 혜택을 드릴 수 있는 다양한 행사를 지속적으로 선보여 고객 만족을 높일 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

홈씨씨 인천점과 울산점은 원스톱 쇼핑이 가능한 초대형 인테리어 종합 쇼핑센터다. 홈씨씨 인천점은 매장 면적 약 1만㎡(약 3000평)에 달하는 국내 최대 규모이며, 홈씨씨 울산점은 매장 면적 약 3400㎡(약 1020평)로 영남권 최대 규모를 자랑한다. 매장에서는 약 3만여점 이상의 인테리어 상품과 자재의 구매가 가능하며 매장에 상주하는 인테리어 전문가를 통해 언제든지 인테리어와 상품 관련 상담을 받을 수 있다. 또 고객이 직접 시공하기 어려운 상품이나 자재를 구매하는 경우엔 시공업체와 연결해 주는 서비스도 제공하는 등 상담과 구매, 시공까지 전 과정을 한 번에 해결할 수 있다.

