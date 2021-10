[아시아경제 유현석 기자] 서울의 한 영어 유치원에서 교사가 아이를 학대했다는 고소장이 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.

7일 경찰 등에 따르면 서울경찰청 여성·청소년 범죄수사대는 전 유치원 교사 A씨를 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(아동학대) 혐의로 입건해 조사하고 있다.

A씨는 올해 초 마포구의 한 사립 유치원에서 원생인 B군을 강하게 밀치거나 다른 아이들과 어울리지 못하게 괴롭히는 등 여러 차례 학대한 혐의를 받는다. 이와 함께 다른 원생들이 먹고 남은 음식을 B군에게 먹게 한 정황도 포착됐다.

피해 아동 학부모의 고소로 수사에 착수한 경찰은 유치원 폐쇄회로(CC)TV를 분석하는 등 정확한 사건 경위를 조사 중이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr