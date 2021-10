청정수소, 2030년 100만t 생산…수소기업 30곳·일자리 5만개 창출

정부, '수소선도국가 비전' 발표…2030년 수소 사용량 390만t으로 확대

[세종=아시아경제 권해영 기자] 정부가 오는 2030년까지 국내 청정수소 100만t 생산 체제를 구축한다. 글로벌 수소기업 30개를 육성하고 수소 관련 일자리도 5만개 창출한다. 이를 통해 2030년 수소 사용량을 390만t으로 늘리고 청정수소 비율을 50%로 높인다는 구상이다.

정부는 7일 인천 청라의 현대모비스 차세대 수소연료전지 생산공장 투자 예정지에서 이 같은 내용을 담은 '수소선도국가 비전'을 발표했다.

정부가 이날 내놓은 수소선도국가 비전에는 수소 생산·유통·활용의 전 주기를 아우르는 생태계를 구축하기 위한 전략이 담겼다.

생산 부문에서는 실증 지원 등을 통해 2030년까지 100만t, 2050년까지 500만t의 국내 청정수소 생산체제를 구축하기로 했다. 부생수소 생산시 나오는 탄소를 포집·제거해 만드는 블루수소의 경우 2030년 75만t(포스코 50만t, SK·중부발전 25만t)을 생산하고 2050년에는 200만t으로 생산량을 늘린다. 재생에너지로 생산한 전기로 물을 분해해 만든 그린수소는 제주도, 전남신안, 새만금 등 대규모 재생에너지 프로젝트를 활용해 2030년에 25만t, 2050년에 300만t을 생산할 계획이다. 이를 바탕으로 우리나라 주도의 글로벌 수소 공급망을 구축하고 2050년 수소 자급률 50%를 달성한다는 목표다.

청정수소 해외 도입도 확대한다. 현대글로비스 등 10개 기업은 호주에서 블루·그린 암모니아 300만t을 도입한다. 포스코 등 17개 기업은 오만·호주·러시아 등지에서 블루·그린 암모니아 440만t, GS에너지 등 7개 기업은 아랍에미리트연합(UAE)에서 블루암모니아 114만t을 각각 들여온다. 롯데정밀화학 등 6개 기업은 인천·칠레·사우디아라비아 등지에서 실증에 나서고, SK E&S 등 2개 기업은 보령에서 블루수소 25만t을 2025년부터 공급할 예정이다.

청정수소 사용 편의성을 높이기 위한 수소 인프라도 구축한다. 암모니아 추진선(2025년)과 액화수소 운반선(2031년) 등을 조기에 상용화하고 울산·부산·군산 등지에 수소항만을 조성해 원활한 해외수소 도입 기반도 마련한다. 수소차 충전소는 2030년 660기, 2040년 1200기, 2050년 2000기 이상으로 확충한다. 액화수소 인프라와 주요 거점별 수소배관도 구축한다.

수소 활용 부문에서는 2030년까지 수소차 가격을 절반으로 낮추고 주행거리를 2배 늘린다. 열차, 선박, 도심항공모빌리티(UAM) 등 다양한 모빌리티로도 수소차 기술 적용을 확대할 방침이다.

온실가스 배출 감축을 위한 수소터빈(혼소·전소), 석탄 암모니아 혼소 등 수소발전을 확충한다. 이를 위해 연료전지 규모를 2030년 3.7GW로 키운다.

이 밖에도 수소전문 대학원·대학교 과정을 신설해 2030년까지 양질의 일자리 5만개를 창출하고 우리나라 주도의 국제 수소이니셔티브를 추진할 계획이다. 정부는 이 같은 내용을 '수소경제이행기본계획'에 담아 11월 중 제4차 수소경제위원회를 거쳐 최종 확정할 예정이다.

한편 이날 행사에서는 삼성엔지니어링과 GS에너지의 청정수소 생산·도입 계획, SK E&S의 국내 블루수소 생산·액화유통 계획, 한국전력의 석탄·가스발전 연료전환 추진 계획 등 밸류체인별 대표기업의 비전도 발표됐다.

