[아시아경제 김보경 기자] 한국디자인진흥원은 7일 한국섬유산업연합회와 디자인 산업, 섬유·패션산업의 혁신성장을 위한 업무협약을 맺었다.

이날 서울 양재 aT센터에서 열린 협약을 통해 양 기관은 ▲섬유·패션산업-디자인 융합 신규 정책 개발 ▲온·오프라인 인프라 및 콘텐츠 공유 ▲공모·전시·교육 사업 교류 등 바람직한 스타일테크 신생태계를 구축하기 위해 힘을 모을 예정이다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr