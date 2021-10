[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전신세계 아트&사이언스(Art&Science)는 7일 유성구청에 1000만원 상당의 식품패키지 박스를 전달했다고 밝혔다. 식품패키지 박스는 지역 결연아동의 영양지원을 목적으로 전달됐다. 식품패키지 박스 후원은 신세계 임직원이 자발적으로 참여해 조성한 ‘희망배달캠페인 기금’을 통해 이뤄졌다. 이날 대전신세계는 초록우산어린이재단 대전지역본부에 3000만원 상당의 온누리상품권도 기탁했다. 대전신세계 아트&사이언스 제공

