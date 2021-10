롯데마트, 제주산 갈치·참조기 할인 행사…“어민 돕기 나선다”

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데마트는 오는 13일까지 성산포 수협과 손잡고 제주 어가를 돕기 위한 상생 소비 촉진 행사를 진행한다고 7일 밝혔다.

이번 행사에서는 엘포인트(L.POINT) 회원이 행사카드로 결제할 경우 20% 추가 할인이 더해져 정상가 대비 최대 40% 이상 저렴한 가격으로 제주산 갈치와 참조기를 구매할 수 있다.

제주산 갈치는 코로나19 장기화와 사회적 거리두기 4단계 시행으로 관광객과 외식 수요가 감소하면서 비축한 냉동 물량이 역대 최대를 기록하고 있다.

롯데마트 관계자는 “그 어느 때보다 저렴한 가격으로 품질 좋은 제주 수산물을 맛볼 수 있는 기회이니 이번 주말 가족들과 함께 싱싱한 수산물을 즐기기 바란다”며 “대한민국 농가, 어가에 도움이 되고 소비자에게 사랑받는 상생의 장이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

