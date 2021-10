이동진 도봉구청장, 세계인권도시포럼서 '도시에서 인권을 위한 지구헌장' 발제

인권의 관점에서 바라본 도봉구 기후위기 대응정책 사례 공유와 지방정부의 역할 강조… 도봉구의 지역적 특성 잘 반영한 ‘약속(Pledge)’, ‘계획(Plan)’, ‘이행(Proceed)’, ‘보고(Publish)’로 이루어지는 일련(Four ‘P’s) ‘2050 탄소중립’ 설계 발제

[아시아경제 박종일 기자] 이동진 도봉구청장(한국인권도시협의회 협의회장)이 세계인권도시포럼 첫날인 10월6일 '도시에서 인권을 위한 지구헌장' 세션에 발제자로 참여, 기후위기 대응 정책을 인권적 관점에서 추진해 온 사례를 공유하고 지방정부의 역할을 강조했다.

세계인권도시포럼(World Human Rights Cities Forum)은 2011년부터 인권도시 비전을 실현코자 매년 대한민국 광주에서 열리는 국제포럼이다.

올해 제11회를 맞는 세계인권도시포럼은 국내외 인권도시 관계자, 인권 기구 및 단체, 인권운동가, 인권행정가, 시민 등이 참여, '재난과 인권: 새로운 사회 계약'이라는 주제로 10월7일부터 10월10일까지 광주 김대중컨벤션센터에서 현장과 온라인으로 병행하여 진행된다.

이날 포럼에서 이동진 도봉구청장은 ‘기후위기’는 전 세계의 인류의 생명과 건강을 위협, 불평등을 강화하는 인권의 큰 위협 요소임을 지적, 기후와 인권의 상관관계가 미래의 문제가 아니라 당장의 현안임을 강조했다.

또 2015년 12월 채택한 파리협정이 지방정부를 온실가스 감축 주체로 인정하고 참여를 요청한 바, 세계인구 과반수(55%)가 거주하면서 에너지 관련 온실가스 배출의 70% 이상을 차지하고 있는 도시 차원, 즉 지방정부의 실질적 감축 정책 마련과 이행이 절실히 요구된다고 언급했다.

이를 위한 '기후인권'을 위한 도봉구의 선제적 활동들도 제시했다.

▲2020년 6월 전국 기초자치단체와 함께한 ‘기후위기 비상 선언’ 및 2020년 7월 ‘탄소중립 지방정부 실천연대’ 통한 '약속(Pledge)' ▲서울시 자치구 최초 ‘2050 온실가스 감축 전략’을 수립·발표한 '계획(Plan)' ▲7대 전략 61개 사업의 '이행(Proceed)' ▲계획과 이행 성과에 대한 민·관 거버넌스부터 국제 GCoM까지의 '보고(Publish)'로 이어지는 4단계 구조(Four ‘P’s)의 도봉구 ‘2050 탄소중립’ 설계를 설명했다.

이 밖에도 탄소중립 캠페인 '내가 실천하는 10대 온실가스 줄이기'와 그 실천 매뉴얼인 '도봉구민 탄소중립 실천 요령' 보급, 녹색교육 전문기관인 '도봉환경교육센터' '세대이음 기후변화대응교육' 등 구민들의 기후위기 인식과 실천 의지를 높이기 위한 노력들을 소개했다.

이동진 도봉구청장은 2020년6월 한국인권도시협의회 제2대 협의회장으로 선출돼 국외로는 미얀마민주화운동지지 선언문을 발표, 국내로는 회원도시 인권정책 공유 사례집을 발간, 전국 226개 지방정부와 공유하는 등 국내외 인권증진을 위한 지방자치단체의 활동과 참여를 이끌고 있다.

도봉구도 2013년 인권기본조례를 제정한 이후 인권위원회 및 인권센터 설치·운영, 주민인권학교 및 찾아가는 인권교육 운영, 인권영향평가, 인권정책평가단 운영 등 인권기반을 구축, '누구나 차별없이 참여하고 존중받는 인권도시 도봉'을 만들기 위해 제2기(2021~2024년) 인권정책 기본계획을 수립, 폭넓은 인권정책을 펼쳐나가는 중이다.

이날 포럼에서 이동진 도봉구청장은 “대한민국 지방정부의 하나인 도봉구의 여러 사례들이 기후위기를 극복하기 위한 지구촌 각 지역들의 노력에 작은 도움이 될 수 있기를 희망한다. 아울러 기후위기로부터 인류의 생명과 안전, 그리고 인권을 지키고자 지구촌 각지에서 애쓰시는 모든 분들께 경의를 표한다”고 전했다.

