[아시아경제 박지환 기자] 고승범 금융위원장이 금융감독원의 자본시장 특별사법경찰(특사경) 인력을 늘리는 방안을 검토하고 있다고 6일 밝혔다.

고 위원장은 이날 국회 정무위원회 금융위원회 국정감사에서 김병욱 더불어민주당 의원이 "특사경이 출범한지 2년이 지났는데 어떻게 보느냐는"는 질의에 이같이 밝혔다. 고 위원장은 "의미가 있었다고 생각한다"며 "확대 방안을 검토하고 있다"고 했다.

김 의원은 "특사경은 현재 자본시장에서 일어나고 있는 불공정거래 행위 위주로 조사하고 있는데 최근 머지포인트 사태를 보면서 조사 대상을 금융시장 전반으로 확대해야 하지 않나 생각한다"고 말했다.

이에 고 위원장은 "디지털 금융 범죄가 늘어나서 (조사 대상 확대) 필요성이 있다고 생각하는데 가능한 방안이 있는지 검토해 보겠다"고 강조했다.

