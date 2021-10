미래에셋증권, 퇴직연금 랩어카운트 판매 중단...노동부 판매 중지 통보

[아시아경제 박지환 기자] 미래에셋증권이 퇴직연금으로 가입할 수 있었던 랩어카운트 판매를 중단했다. 고용노동부의 판매 중지 통보에 따른 것이다.

6일 금융투자업계에 따르면 미래에셋증권은 지난달 13일부터 퇴직연금 랩의 신규 판매를 중단했다. 기존 가입 계좌는 추가 납입이 중단되고 내년 6월 30일까지 기존 가입자들은 기존 퇴직연금 랩의 계약을 해지해야 한다.

미래에셋증권은 2009년 퇴직연금 사업자 가운데 최초로 퇴직연금 랩을 내놓았다. 상품 출시전 고용노동부의 유권해석을 의뢰해 문제가 없다는 판단을 받았지만 최근 노동부가 기존 해석을 뒤집으면서 퇴직연금 랩 판매 중단으로 이어졌다.

근로자퇴직급여보장법 및 시행령에 따르면 퇴직연금 가입은 보험계약 또는 가입자가 운용 방법을 직접 지정하는 특정금전신탁을 통해 할 수 있다. 고용노동부는 랩어카운트가 운용 방법을 지정하지 않는 불특정금전신탁에 해당한다고 보고 판매 금지를 통보한 것으로 알려졌다.

지난달 말 기준 미래에셋증권의 퇴직연금 랩어카운트 가입자 수는 2만여명, 잔액은 1조3000억원 규모이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr