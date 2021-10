경남 김해시, 외국인 관련 사업장에 진단검사 행정명령 발령 … 선별진료소·접종센터 설치

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 외국인 중심으로 발생하고 있는 코로나19 확산세 차단을 위해 외국인 고용 사업장 대상으로 신규 고용자의 진단검사 의무화 행정명령을 발령하고, 찾아가는 예방접종센터 운영 등 추가 방역 대책을 시행한다고 6일 밝혔다.

이번 명령으로 외국인을 고용하거나 알선하는 기업체, 직업소개소, 대형건축공사 현장, 농·축산 시설에 신규 근무하게 되는 내외국인은 근무 시작 전 72시간 이내 PCR 검사 결과 음성 확인자만 근무할 수 있게 된다.

또한 시는 진단 검사율과 접종률을 높이기 위해 주촌·진례·한림 지역 산업단지 내에 17일부터 21일까지 찾아가는 임시선별검사소와 예방접종센터를 설치해 단지 내 근로자가 퇴근 후 편리하게 이용하도록 했다.

이와 함께 재래시장, 대형건축공사현장 등 고위험 시설에 자가진단키트 2000개를 배부하고, 등록 외국인 중 연락처가 불명확한 백신 미접종자에 대한 가정방문 독려, 주말 외국인 대상 특별접종부스 운영도 함께 시행한다.

허성곤 시장은 "최근 외국인 근로자 위주로 감염이 계속 일어나고 있어 이를 빨리 안정시키기 위해서는 사업주, 근로자 모두의 협조가 절실하다"며 "행정명령 대상뿐 아니라 증상이 있으면 반드시 검사받고 백신 미접종자도 가족을 위해 꼭 접종받기를 바란다"고 당부했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr