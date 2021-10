광주 서구 ‘온라인 가족 평화통일 퀴즈대회’ 성료

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)는 지난 4일 전국 초등학생 자녀를 둔 가족을 대상으로 ‘풀어보자, 통일!’ 온라인 가족 평화통일 퀴즈대회를 개최했다고 6일 밝혔다.

이번 퀴즈대회는 10.4 남북정상선언 14주년을 기념해 어린이들의 올바른 역사관과 통일에 대한 관심 제고를 위해 실시된 행사로 지난 8월 23일부터 9월 26일까지 초등학생 자녀를 둔 가족 총 100팀 규모로 사전접수를 받았다.

이번 행사는 통일에 관련된 OX퀴즈와 주관식 문제 총 30문항을 줌(ZOOM)화면을 통해 시청하면서 동시에 위라이브온 어플에 나타나는 선택지 중 답을 고르는 비대면 온라인 퀴즈대회로 1~36위는 순위별 상금, 참가 완료자에게는 문화상품권 5000원권이 지급됐다.

행사에 참여한 학생은 “코로나19 상황에서 공간의 제약 없이 비대면으로 퀴즈대회에 참여할 수 있어 편했고, 북한과 통일에 대해 이해할 수 있는 행사에 참여할 수 있어 의미있었다”고 전했다.

서대석 서구청장은 “온라인 가족 평화통일 퀴즈대회가 모든 참여자들에게 즐거운 추억의 시간이 되었을 것이라 생각한다”며 “이번 대회가 통일에 대해 다시 한번 생각해보는 소중한 계기가 됐길 바란다”고 말했다.

아시아경제 호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr