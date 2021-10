[2021 국감]박수영 "화천대유 50억 약속그룹…권순일·박영수·곽상도·김수남·최재경 등 6인"

[아시아경제 김진호 기자] 박수영 국민의힘 의원은 6일 이른바 '화천대유 50억원 약속 그룹'의 명단을 공개했다. 성남시 대장동 개발 특혜로 수천억원을 벌어들인 화천대유자산관리가 법조계 및 정계 유력 인사에게 거액을 지급하기로 약속했다는 의혹과 관련해 최초로 리스트를 공개한 것이다.

박 의원은 이날 국회 정무위원회의 금융위원회 국정감사에 참석해 천화동인 5호 소유주 정영학 회계사가 검찰에 제출한 녹취록을 근거로 "권순일 전 대법관, 박영수 전 특별검사, 곽상도 국민의힘 의원, 김수남 전 검찰총장, 최재경 전 인천지검장, 그리고 홍모 씨 등 6명의 이름이 나온다고 말했다.

박 의원은 또 "해당 내용을 오늘 제가 처음으로 공개하는 것"이라며 "50억원은 아니지만 성남시의회 의장과 시의원에게도 로비자금이 뿌려졌고 이미 받은 사람도 있고 약속했으나 이번 사태로 아직 받지 못한 사람도 있다"고 설명했다.

