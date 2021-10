알에프세미, 파운드리 SiC 전력반도체 공급 시작…"전기차 등에 사용"

[아시아경제 유현석 기자] 반도체 제조 전문 기업인 알에프세미 알에프세미 096610 | 코스닥 증권정보 현재가 4,235 전일대비 220 등락률 +5.48% 거래량 531,059 전일가 4,015 2021.10.06 10:23 장중(20분지연) 관련기사 "카카오톡 종목 추천" 진짜 무료라고?[종목속으로]222nm UVC 램프, 코로나19 '게임체이저' 될까?"퀀타매트릭스"에 이어 하나 더! 끝나지 않았다! 신기록 달성할 NEW 바이오! close 는 SiC(Silicon Carbide) 전력반도체 제조를 위탁받아 국내 업체에 제품 공급을 시작했다고 6일 밝혔다.

알에프세미는 지난해 부터 국내업체와 협업해 6인치 웨이퍼를 이용한 SiC 전력반도체 생산을 위해 기술 개발을 했다. 올해 위탁 생산 계약을 맺고 이번에 첫 공급을 시작한 것이다.

이번에 공급한 제품은 전류를 한쪽 방향으로 전달 시키는 JBS(Junction Barrier Schottky) 다이오드(Diode) 제품으로 전기차, TV 등 고전력 부품으로 사용되는 범용 제품이다.

전력반도체는 높은 전력이 필요한 전기제품이나 전기차, 수소차, 5G 통신망 등에서 전류 방향을 조절하고 전력 변환을 제어하는 필수 반도체다. Yole(반도체 시장 동향 조사 회사)은 SiC 전력반도체 시장이 2024년까지 연평균 29% 성장해 20억 달러 규모로 성장할 것이라고 전망했다.

SiC(실리콘카바이드)와 GaN(갈륨나이트라이드)를 이용한 전력반도체는, 기존 Si(실리콘)을 이용한 전력반도체 보다 2~3배 이상 큰 전압에 견딜 수 있으며, 고온에서도 정상 동작하는 특징이 있다.

SiC 전력반도체는 고전압과 고열에 견디는 능력이 커서 소형화 및 전력 소모 감소가 가능하여 고전압이 필요한 전기차나 수소차에 우선적으로 적용되고 있다.

SiC 전력반도체는 기술장벽이 높고 양산 능력을 갖춘 업체가 많지 않아 세계적으로 공급이 부족한 상황으로 현재 국내에서는 6인치 웨이퍼 팹을 운영하는 곳이 2~3개 업체에 불과하며 SiC 전력반도체 파운드리 기술을 보유한 업체는 없는 상태다.

알에프세미는 전주 공장에 6인치 웨이퍼 팹을 운영하고 있으며 월 6천장의 생산 능력을 가지고 있다.

이진효 알에프세미 대표는 "20년간의 반도체 제조 기술 노하우를 바탕으로 빠른 시간에 높은 수율의 제품 생산이 가능했다"며 "SiC 전력반도체 파운드리 사업을 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

알에프세미는 ECM Chip, TVS Diode, MEMS MIC와 LED Light를 설계부터 제조까지 일괄 생산 체계를 갖춘 반도체 소자 전문기업이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr