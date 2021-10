사천시 청소년지원센터 꿈드림, 위기청소년 지원을 위한 업무협약(MOU) 체결

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 사천시 청소년지원센터 꿈드림(이하 꿈드림)은 지난 1일 카페바이유유와 지역의 위기청소년 지원을 위한 업무협약을 체결했다고 6일 밝혔다.

이번 업무협약을 통해 열악한 가정환경에 처해 있거나 심리적 어려움 등을 겪고 있는 청소년과 학교 밖 청소년이 경제적?심리적인 안정을 가질 수 있도록 청소년 보호?지원에 상호 협력했다.

특히 카페바이유유는 10월부터 꿈드림의 자격증 취득 프로그램을 통해 커피 바리스타 자격증을 보유한 청소년을 대상으로 인턴십 프로그램을 진행한다.

꿈드림 관계자는 “학교 밖 청소년이 지역사회 안에서 보호받고 성장할 수 있도록 서로 협력해 상생할 수 있기를 바란다”고 말했다.

한편 꿈드림은 검정고시를 준비하는 청소년을 위해 매주 5회 검정고시 대비반을 운영하며 학교 밖 청소년(만9~24세)이면 누구나 꿈드림 프로그램에 무료로 참여 가능하며, 학습지원이 가능한 자원봉사자도 수시로 모집하고 있다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr