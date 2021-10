"최대 33% 특가" G마켓·옥션, '디지털가전 가격호러쇼' 진행

[아시아경제 김유리 기자] G마켓과 옥션은 오는 13일까지 '디지털가전 가격호러쇼'를 열고 삼성, LG, 애플 등 50여 브랜드의 인기 제품을 최대 33% 할인가에 판매한다고 6일 밝혔다. 최대 10만원 할인쿠폰 및 원데이특가 등도 선보인다.

이번 행사는 혼수용품 및 난방가전 구매가 증가하는 시즌을 맞아 10개 디지털, 가전 카테고리를 대상으로 진행하는 특가 프로모션이다. 코로나19 장기화에 탄력을 받은 '편리미엄' 가전, 즉 사두면 편리하지만 가격은 부담스러운 프리미엄 제품을 합리적인 가격으로 구매할 수 있는 기회가 될 것이라고 회사 측은 설명했다.

모든 회원에게 '7% 할인쿠폰' 2종을 제공한다. 10만원 이상 구매 시 최대 10만원까지 할인되는 쿠폰과 1만원 이상 구매 시 최대 3만원까지 할인되는 쿠폰으로 구성한다. 멤버십 '스마일클럽' 회원에게는 '10% 쿠폰' 2종을 더 제공한다. 참여 브랜드별로 최대 '15% 중복쿠폰'도 선보인다. 카드사 할인혜택도 마련했다. 일부 카드에 최대 10만원까지 할인이 적용된다. 옥션은 스마일페이로 등록한 삼성카드 전용으로 최대 15만원까지 할인되는 15% 쿠폰을 제공한다.

매일 밤 12시 마다 '원데이특가' 상품이 업데이트 된다. G마켓은 ▲6일 LG디오스 양문형냉장고 매직스페이스 ▲7일 JBL BAR 9.1 사운드바 ▲8일 필립스 전기면도기 SkinIQ 5000시리즈 ▲9일 MSI 크리에이터 17 A10SD HDR ▲10일 삼성 드럼세탁기 WF19T6000KP 19kg를 순차적으로 선보인다. 옥션은 ▲6일 삼성 갤럭시탭S7FE SM-T735 64G ▲7일 에브리봇 3i 로봇청소기 ▲8일 ASUS 젠북 15형 ▲9일 LG 오브제컬렉션 올인원타워 무선청소기 등을 판매한다.

오는 7일까지 애플 신제품 '아이폰13 시리즈' 사전예약판매 이벤트도 진행한다. '아이폰13 프로'와 '아이폰13 프로맥스'는 12% 추가 할인 혜택을, '아이폰13 미니'는 10% 추가 할인을 제공한다. 최대 20개월 무이자 할부 혜택도 선보인다.

자세한 행사 내용은 G마켓과 옥션에서 '가격호러쇼'를 검색하면 확인 가능하다.

