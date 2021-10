“이마트24, 뿌링클 맛집 등극”…bhc치킨 협업상품 ‘인기’

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 bhc치킨과 손잡고 출시한 ‘핫 뿌링클 삼각김밥’과 ‘뿌링클 치킨버거’가 큰 인기를 끌고 있다고 6일 밝혔다. 이달 중 팝콘, 프레첼 스낵, 컵라면 등 뿌링클 협업 상품을 추가적으로 선보일 계획이다.

이마트24에 따르면 해당 상품들은 지난 1일부터 4일까지 각 상품군에서 베스트 1위에 올랐다. 핫 뿌링클 삼각김밥은 매콤한 뿌링클 치킨이 토핑으로 들어가 있어 매콤함과 달콤 짭짤한 맛을 동시에 느낄 수 있다. 뿌링클 치킨버거는 치즈 시즈닝이 뿌려진 뿌링클 치킨이 버거에 그대로 들어가 있다.

이번 상품 출시를 기념해 오는 24일까지 행사카드로 뿌링클 상품을 2개 이상 구매 할 경우 50% 할인 된 가격으로 구매할 수 있다. 또한 뿌링클 상품을 구입하면서 이마트24 앱 통합바코드를 스캔 하면 추첨을 통해 총 4000명에게 bhc치킨, 이마트24 모바일 상품권 등 다양한 경품을 증정한다.

이마트24 관계자는 “bhc치킨과 맛있는 협업을 진행하게 됐다”며 “독특한 상품을 구입하는 데 재미를 느끼고, 가치를 두는 MZ세대(밀레니얼+Z세대)들에게 큰 호응을 얻을 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

