경기도, 빈집 개량사업 연말까지 86호 정비

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 지역 흉물로 전락한 빈집을 매입해 지역 활성화시설로 재탄생시키는 '경기도형 빈집활용 시범사업'을 동두천시와 평택시에서 실시한다.

경기도는 시범사업 추진을 위해 최근 동두천시 생연동(대지 규모 590㎡)과 평택시 이충동(대지 규모 337㎡)의 빈집을 각각 매입했다고 6일 밝혔다.

이번 시범사업은 경기주택도시공사(GH)가 맡는다. 총 사업비 65억원 규모로 연초 사업지 공모를 진행해 접수된 8곳 중 동두천과 평택을 선정했다.

매입된 빈집은 리모데링을 통해 동두천시는 공공 아동돌봄시설로, 평택시는 임대주택으로 공급된다. 2곳은 기본 및 실시설계 과정을 거쳐 내년 상반기 공사에 들어가 2023년 상반기 준공 목표다.

도는 빈집 문제를 해결하기 위해 '빈집 정비 지원사업'도 추진하고 있다.

도는 올해 말까지 수원ㆍ용인ㆍ이천ㆍ고양ㆍ시흥ㆍ양주ㆍ안양ㆍ의정부ㆍ오산 등 9개 지역에서 빈집 86호 정비를 목표로 13억2500만원의 예산을 투입한다. 내년에는 16개 시에서 115호 안팎의 빈집 정비사업을 추진한다.

도 관계자는 "경기도형 빈집활용 시범사업은 도가 빈집을 매입해 건축을, 시에서 운영관리를 각각 맡는 등 협업을 통해 빈집을 정비 및 활용하는 모범적 사업모델"이라고 설명했다.

