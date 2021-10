국민銀, 요기요와 업무 제휴…요기요 앱에서 KB스타뱅킹 접속

KB스타뱅킹에서 요기요 할인쿠폰 제공 이벤트 선보여

[아시아경제 박선미 기자]KB국민은행은 주문 배달 플랫폼 업체인 요기요와 업무 제휴를 실시했다고 5일 밝혔다.

이번 업무 제휴를 통해 KB국민은행은 KB스타뱅킹 내에 요기요 배너를 등재해 주문배달 서비스를 이용할 수 있도록 연계한다. 또한 요기요 앱에서는 홈 화면에 있는 광고 배너를 클릭하면 KB스타뱅킹으로 접속할 수 있으며 KB국민은행과 요기요가 함께하는 프로모션도 참여 가능하다.

한편 KB국민은행과 요기요는 오는 15일까지 이벤트 응모 고객을 대상으로 이벤트를 진행한다. KB스타뱅킹에 로그인 후 이벤트 페이지에 응모한 고객 중 추첨을 통해 요기요 할인쿠폰을 제공한다. KB스타뱅킹에 최초 가입한 고객 중 계좌를 개설하고 KB모바일인증서를 발급한 고객 전원에게도 요기요 할인쿠폰을 지급한다.

KB국민은행 관계자는 “이번 업무 제휴를 통해 많은 고객들이 KB국민은행의 금융 서비스와 요기요의 배달 서비스를 편리하게 이용할 수 있는 계기가 되길 바란다”며, “앞으로도 금융과 생활 서비스를 연계한 서비스를 지속적으로 선보일 예정이니 많은 관심 부탁드린다”고 전했다.

