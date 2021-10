[클릭 e종목]"KG이니시스, 3분기 역대 최대 분기 실적 전망...목표가 ↑"

[아시아경제 박지환 기자] 하나금융투자는 5일 KG이니시스에 대해 창사 이래 최대 분기 실적을 올릴 것으로 예상된다며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 3만3500원으로 상향 조정했다.

최재호 하나금융투자 연구원은 "3분기 매출액은 2545억원, 영업이익은 277억원으로 각각 전년 대비 28.6%, 3.5% 증가가 예상된다"며 "자회사 영업 호조에 따라 KG에듀원 및 KG모빌리언스의 분기대비 실적 성장세가 지속될 것으로 예상된다"고 분석했다. 3분기 자회사 할리스에프앤비의 안정적인 흑자 기록도 이어질 전망이다.

3분기 영업이익률(OPM)은 한샘 및 홈플러스 등 신규 대형 가맹점의 거래액 확대 및 계절성 거래 단가의 감소로 2분기 대비 0.1%포인트 감소한 10.9%로 전망됐다. 최 연구원은 "3분기 실적은 국내 거리 두기 4단계 연장 및 계절적 비수기 영향에도 창사

이래 최대 실적을 달성할 전망이라는 점에서 의의가 있다"며 "올해 4분기 여행, 항공, 티켓 등 온택트 가맹점 거래 회복으로 분기 대비 실적 확대는 향후에도 지속될 전망"이라고 했다.

올해 매출액은 1조원, 영업이익은 1132억원이 전망된다. 실적 호조 이유로 글로벌, 중소형 및 호스팅 등 고수익 가맹점 거래액 지속 성장과 여행, 항공, 티켓 등 온택트 가맹점 거래액 증대에 따른 기저효과 확대, 주요 자회사 실적 개선 등을 꼽았다.

