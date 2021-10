송파구, 메타버스 활용 ‘S/W개발분야 취업교육 프로그램' 진행

15일부터 5주간 가상세계 아바타로 실무참여 직무경험 기회 및 현직자의 전문 피드백 제공

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)가 전문 직무 경험에 목마른 청년 구직자들을 위해 지자체 최초로 메타버스를 활용한 '5주 직무캠프'를 15일부터 운영한다고 밝혔다.

최근 코로나19 장기화로 인해 기업의 채용 트렌드 변화는 물론 가상 세계인 ‘메타버스’ 플랫폼의 활용도가 높아지고 있다. 채용설명회, 신입 사원 직무연수, 워크숍, 각종 업무 회의까지 메타버스로 활용하는 기업들이 점점 많아지는 추세다.

이에 구는 지자체 최초로 메타버스를 활용한 전문적인 취업교육 프로그램을 마련, 송파일자리통합지원센터를 통해 S/W개발 분야의 기업 현직자와 함께 현장 직무경험을 쌓을 수 있는 '5주 직무캠프'를 실시한다.

5주 직무캠프 참여자들은 온라인 가상공간인 ‘게더타운’에서 S/W개발 분야 현직자와 함께 5주에 걸쳐 실무 현업 과제를 수행, 직무 경험을 쌓게 된다. 아바타로 표현된 가상의 자신으로 실무에 참여, 보다 실감나는 직무체험으로 몰입도를 향상시킬 수 있다는 것이 큰 장점이다.

먼저 ▲1주차에는 s전자 현직자의 실시간 ‘직무 강의’ ▲2주차부터는 참여자의 ‘과제 수행’과 현직자의 ‘1:1피드백’이 진행된다.

캠프가 진행되는 동안 ‘오픈 채팅방’, ‘온라인 클래스룸’을 활용한 밀도 있는 피드백을 통해 실무 용어와 업무프로세스 전반을 이해하고, 나의 적성과 직무 적합도를 파악할 수 있는 기회를 제공한다.

모집 대상은 S/W개발 분야 직무경험을 원하는 구직자로 누구나 참여가능, 신청은 오는 10월10일까지 송파일자리통합지원센터 전화 및 홈페이지 또는 송파구청 홈페이지를 통해 가능하다. 기타 자세한 사항은 송파일자리통합지원센터 홈페이지를 참조하면 된다.

이번 캠프를 진행하는 송파일자리통합지원센터에서는 취업준비교육인 ‘송파 잡스타트’, 현직자 직무컨설팅 ‘송파취업사관학교’, 스타트업 직무교육 프로그램 ‘밋업! 스타트업!’, ‘AI/VR면접 체험관’, ‘PT/토론면접’ 등 취업 요구별 다양한 프로그램을 운영하고 있다.

또 11월 초에는 취업에 대한 궁금증을 풀어주는 ‘취업 통합 마스터(직무설명회/취업특강)’도 메타버스로 실시할 예정이다.

박성수 송파구청장은 “코로나19 상황으로 직무경험 기회를 쌓기 힘든 취준생들을 위해 메타버스를 활용한 '5주 직무캠프'를 마련했다”며 “이외도 빠르게 변화하는 취업 트렌트를 대비해 송파일자리통합지원센터에서 다양한 취업정보를 제공하고 있으니 많은 구민들이 이용해서 취업역량강화에 도움이 되길 바란다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr