'남북 통신선 복원'에 여야 온도차… 與 "훈풍" 野 "부화뇌동 안 돼"

[아시아경제 박준이 기자] 여야는 남북 통신선이 55일 만에 복원된 것을 두고 온도차를 보였다. 여권은 남북관계에 '훈풍'이 불어왔다고 표현한 것과 달리 야권은 "부화뇌동해선 안 된다"고 경고했다.

더불어민주당은 환영의 의사를 표했다. 김병주 더불어민주당 대변인은 4일 논평을 내고 "남북의 통신선 복구를 발판으로, 한반도 비핵화와 평화 프로세스의 조속한 재가동을 기대한다"고 밝혔다.

김 대변인은 "폭풍의 위기 속으로 빠질 뻔한 남북관계에 훈풍이 불어오기 시작했다"며 "이번 통신선 복원이 평화의 전서구가 되기를 기원한다"고 말했다.

그는 또 "공동연락사무소 재설치와 인도적 지원을 통해 남북 대화의 시곗바늘을 다시 돌려야 한다"며 "조속한 시일 내에 한반도의 실질적 긴장 완화를 이루고 종전 선언을 추진해 남북 사이의 어떠한 환경 변화에도 되돌릴 수 없는 평화의 이정표를 세워야 한다"고 했다.

반면 국민의힘은 환영하면서도 근본적인 남북관계의 진전을 위해서는 북한의 비핵화가 필요하다는 입장을 밝혔다.

허은아 국민의힘 수석대변인은 이날 논평을 통해 "남북 대화는 환영하지만 부화뇌동해서는 안 된다"고 말했다.

그는 "남북통신선 복원을 환영하며, 이번 조치가 내실 있는 남북대화로 이어지길 기대한다"면서도 "일방적으로 단절과 복원을 반복하는 북한의 진정성에는 의구심이 든다"고 했다.

허 대변인은 "지난달 북한은 통신선 복원을 얘기하면서도 미사일을 다섯 차례나 발사했고, 위기감을 한껏 고조시킨 다음에 화해 분위기를 조성하는 극적인 효과를 노린 게 분명하다"고 말했다.

이어 "근본적인 남북 관계 진전과 한반도 평화를 위해서는 북한의 비핵화가 먼저 이뤄져야 한다는 것이 국제사회의 공통된 의견"이라며 "오직 문재인 정권만 북한의 '강온양면 전략'에 부화뇌동하고 있다"고 했다.

