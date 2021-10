빨간 넥타이 매고 나타난 홍준표 “경선이 추잡한 코미디가 되어 간다”

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] “경선이 추잡한 코미디가 되어 간다. 어째 이렇게 격을 떨어트리나?”

국민의힘 대권주자인 홍준표 의원은 4일 국민의힘 경남도당에서 열린 ‘jp희망캠프’ 경남선대위 임명장 수여식에 참석해 이같이 말했다.

홍 의원은 이날 기자들과 만나 윤석열 전 검찰총장 측의 개명·속옷 지적에 대해 “오늘 (윤 전 총장) 진영 대변인이 나와서 하는 말이 그 후보는 손을 씻을 때 손가락만 씻는다고 한다”라며 “잘못했으면 양해를 구해야지 거짓말하면 안 되는데 참 어이가 없으며 대선판을 코미디 대행진으로 만들고 있다”라고 덧붙였다.

그러면서 “이제 보수가 쪼개질 필요가 없으”며 “내가 태어난 고향이니 10명 이상 설득해 다가오는 2차 예비경선(컷오프)에서 자신을 압도적으로 지지해달라”고 호소했다.

‘아들의 퇴직금 50억 논란’에 의원직을 사퇴한 곽상도 전 의원에 대해서는 “탄핵 때가 생각났다”라고 말했다.

홍 후보는 “자진사퇴하는 게 옳다고 봤다”며 “전부 제명해야 한다고 하는데 YS때 말고는 헌정사에 제명이 없다”고 강조했다.

이어 “민주당 이상직 의원이 횡령으로 감옥 살고 있는 사람도 제명 안 하고 있다”면서 “국민의 요구가 있긴 하지만 확정판결도 없고 아무것도 없는 사람을 국민적 분노가 있다는 이유로 제명하자 할 때 탄핵 생각을 했다”라고 지적했다.

그러면서 “한 나라를 끌고 갈 지도자는 상황을 보고 판단하고, 얼음같이 차갑게 생각하고 결정해야 한다. 그렇지 않고 국민적 분노에 같이 따라가면 문제가 커질 것”이라고 꼬집었다.

이날 홍 후보는 예비후보가 된 이후 처음으로 빨간색 넥타이를 매고 와 눈길을 끌었다.

홍 의원은 경남선대위 임명장 수여식을 시작으로 창원, 진주 등을 돌며 당원들을 만날 예정이다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr