"삼성SDI, 자동차전지 美 진출 임박‥목표주가 90만원"

키움증권이 삼성SDI의 목표주가 90만원을 유지하고 최근 주가 조정을 계기로 투자의견을 '매수'로 상향조정했다.

4일 FN가이드에 따르면 김지산 키움증권 연구원은 최근 보고서를 통해 "자동차 전지의 이익 확대와 함께 전사 영업이익은 우상향 기조를 이어갈 것"이라고 밝혔다.

김 연구원은 "관전 포인트로서 자동차전지 미국 시장 진출이 임박했다고 판단되고 원형전지는 호황 기조가 내년까지 이어질 가능성이 높으며 EV향 매출 비중이 지속 확대될 것"이라고 전망했다.

이어 "OLED소재는 지배력이 확도한 P도펀트와 그린호스트 외에 제품 다변화에 속도를 내고 QD잉크 등 신규 영역으로 확대해 감으로써 성장성이 부각될 것"이라고 말했다.

3분기 영업이익은 3541억원으로 시장 전망치인 3494억원을 충족시킬 것으로 전망했다. 4분기 영업이익은 4282억원으로 예상했다. 김지산 연구원은 "소형전지와 전자재료가 기대 이상으로 선전하고 우호적인 환율 여건의 도움을 받을 것"이라고 설명했다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr