△손종숙씨 별세, 김준기(전 공무원)·문기(전 키움증권 전무)·인기(전 SBS논설실장)·두기(영농법인)씨 모친상 = 3일 원주의료원 9호, 발인 5일 오전 8시 30분, (033)760-4639

