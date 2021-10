野 대선 쟁점 된 '王'자 논쟁…vs "무당층 공략하랬더니" vs "유치하다"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대권주자인 윤석열 전 검찰총장 손바닥에 그려진 왕(王)자를 두고서 정치권이 들끓고 있다. ‘부적 선거’는 포기하라는 비판이 나오는가 하면, 유치한 논란은 하지 말라며 윤 전 총장을 옹호하는 목소리가 나왔다.

3일 홍준표 국민의힘 의원은 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "점으로 박사학위 받는 것도 처음 봤고 무속인 끼고 대통령 경선 나서는 것도 처음 봤다"며 "늘 무속인 끼고 다닌다는 것을 언론 통해 보면서 무속 대통령 하려고 저러나 의아했지만 손바닥에 부적을 쓰고 다니는 것이 밝혀지면서 참 어처구니없다는 생각밖에 들지 않는다"고 꼬집었다.

앞서 윤 전 총장은 국민의힘 대선 경선 방송 토론회 당시 손바닥에 임금 왕(王)자를 그린 채 출연한 사실이 뒤늦게 알려져 논란이 됐다.

홍 의원은 이와 관련해 "박근혜 전 대통령이 최순실 시켜 청와대에서 굿을 했다는 허무맹랑한 소문 하나로 여론이 급격히 나빠졌는데 이제 부적 선거는 포기하시기 바란다"며 "정치의 격을 떨어뜨리는 유치한 행동"이라고 비판했다.

유승민 전 의원 역시도 "우리 당 경선에 웬 주술과 미신이 등장하냐"며 "무당층을 공략하라고 했더니 엉뚱한 짓을 한다는 비아냥이 퍼지고 있다"고 꼬집었다.

이에 대해 윤 전 총장은 "지지자들이 토론 잘 하라는 응원메시지였다"며 "기세 있게 가서 자신감을 갖고 토론하라는 뜻으로 생각해 손도 다 보여드리고 한 건데, 지금 생각해보면 좀 지우고 들어가는 게 맞지 않았나 싶기도 하다"고 설명했다. 이어 "이거를 뭐 주술 운운하는 분들이 있는데 세상에 부적을 손바닥에다 펜으로 쓰는 것도 있냐"고 꼬집었다.

역술인 등과 가깝다는 지적에 대해서는 "친척들이 무슨 부적을 줘도 성의를 생각해 받기는 해도 서랍에 넣어 놓고 안 가지고 하는 사람"이라며 "한국 사회가 어느 정도의 그런 것이 있기 때문에 부정하지는 않지만 국정을 다루겠다고 하는 사람으로서 말도 안 된다"고 반박했다.

윤 전 총장은 홍 의원이 과거 개명한 과정 등에 역술인의 도움을 받았던 것 등을 문제 삼기도 했다.

최재형 전 감사원장도 이 논란에 참여했다. 다만 최 전 원장 측은 "손바닥의 ‘왕’자 논란으로 대선정국이 희화화되는 데 대해 매우 유감"이라며 "안팎에서 윤 전 총장을 흠집내려고 대선을 희화화하는 유치한 무속논쟁은 중단해야한다"고 밝혔다. 최 전 원장 측은 "지지자의 순수한 애정이라는 윤 후보의 말을 믿고 싶다"며 "윤석열 후보가 설마 무속인 말 믿고 그랬겠나"라고 윤 전 총장 옹호 입장을 밝혔다.

