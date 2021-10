3일 오후 6시까지, 전국 '1166명' 신규 확진…2일대비 130명↓

[아시아경제 임철영 기자] 개천절인 3일에도 전국 곳곳에서 코로나19 확산세가 이어졌다.

이날 방역당국과 각 지방자치단체에 따르면 이날 0시부터 오후 6시까지 전국에서 신규 확진자는 1166명으로 집계됐다. 2일 같은 시간 1296명보다 130명, 한주 전 중간 집계치 1680명보다 514명 줄어든 수준이다.

수도권 신규 확진자가 67% 이상을 차지했다. 비중은 수도권이 790명으로 67.8%, 비수도권은 376명으로 32.2%였다. 시도별로는 경기 376명, 서울 321명, 인천 93명이 새로 확인됐고 대구 61명, 경북 60명, 경남 46명, 충북 40명, 충남 40명, 부산 37명, 강원 32명, 대전 28명, 전북 12명, 전남 5명, 광주 8명, 제주 7명 등이 뒤를 이었다. 울산과 세종에서는 신규 확진자가 나오지 않았다.

이에 4일 0시 기준으로 발표될 신규 확진자 수는 약 1800~2000명 수준이 될 전망이다. 2일 에는 오후 6시 이후 790명이 증가해 최종 2086명으로 마감됐다.

서울 종로구의 한 고등학교에서 20명이 확진된데 이어 대전 유성구 소재 고등학교와 전남 화순군 소재 고등학교에서도 9명씩 확진자가 확인됐다. 서울 송파구의 직장에서 13명이 양성으로, 경기 김포시의 금속가공품 제조업장에서도 17명이 나왔다.

비수도권에서는 경북 영천시 제조업체 관련 종사자 37명이 확진 판정을 받았고 경남 양산시의 한 공장에서도 40명의 확진자가 확인됐다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr