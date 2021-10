한·루마니아 백신 협력 화이자 43만6000회분 오늘 도착…18~49세 접종 활용(상보)

[아시아경제 서소정 기자] 정부는 루마니아와의 백신 협력을 통해 도입되는 화이자 백신 43만6000회분이 2일 오후 2시55분경 인천국제공항에 도착할 예정이라고 밝혔다.

양국 정부는 상호 간에 필요한 백신·의료물품 등 방역 분야에 협력해왔다. 우리 정부는 1차로 9월 초 화이자·모더나 백신 150만3000회분을 도입했고, 이번에 화이자 백신 43만6000회분을 추가 구매해 도입한다.

이번에 공급되는 화이자 백신 43만6000회분은 벨기에 화이자사 제품으로 유효기간은 10월 31일 또는 12월 31일까지다.

정부는 12~17세 소아청소년·임신부 등으로 접종 대상이 확대되고, 추가접종(부스터샷)·메신저리보핵산(mRNA) 백신 2차 접종 간격 단축 등의 4분기 접종계획과 루마니아와의 협력 관계를 고려해 추가 도입을 결정하게 됐다.

이번 화이자 백신 43만6000회분은 국내에 공급되는 대로 18~49세 청장년층 2차 접종에 활용할 계획이다.

