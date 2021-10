[아시아경제 김흥순 기자] 에이디엠코리아 에이디엠코리아 187660 | 코스닥 증권정보 현재가 5,090 전일대비 230 등락률 -4.32% 거래량 165,168 전일가 5,320 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-10일‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제“카카오” 다시 달린다!!! close 는 보령제약 보령제약 003850 | 코스피 증권정보 현재가 15,300 전일대비 850 등락률 -5.26% 거래량 457,428 전일가 16,150 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 보령제약-삼성바이오에피스, 항암제 ‘온베브지주’ 출시[e공시 눈에 띄네] 코스피-30일보령제약, 장두현 대표이사 신규선임 close 과 23억6500만원 규모의 임상연구위탁계약을 체결했다고 1일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 18% 규모이며 계약기간은 2023년 10월31일까지다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr