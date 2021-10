현대차, 지난달 총 28만1196대 판매…전년比22.3%↓

반도체 수급 차질로 인한 글로벌 판매 감소

[아시아경제 이기민 기자] 현대자동차는 지난달 국내 4만3857대, 해외 23만7339대 등 전년 동월 대비 22.3% 감소한 28만1196대를 판매했다고 1일 밝혔다.

이는 지난해 같은 기간 대비 국내 판매는 34.6%, 해외 판매는 19.4% 감소한 수치다. 글로벌 판매가 줄어든 주요한 이유는 반도체 부품 수급 차질이라고 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 193,500 전일대비 6,500 등락률 -3.25% 거래량 1,175,466 전일가 200,000 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 "글로벌 공급망 인권보호 의무 강화… 중소 수출기업도 대비해야"양시장 반등…코스피 사흘 만에 상승마감개인·외국인 매수세에…코스피 강보합 나타내 close 는 설명했다.

현대차는 국내에서 그랜저 3216대, 쏘나타 5003대, 아반떼 5217대 등 세단 1만3477대를 판매했다.

레저용차량(RV)의 경우 새롭게 출시한 캐스퍼 208대를 포함해 팰리세이드 3290대, 싼타페 2189대, 투싼 2093대, 아이오닉5 2983대 등 총 1만3212대가 팔렸다.

포터는 4916대, 스타리아는 2903대 판매를 기록했으며, 중대형 버스와 트럭은 1716대가 판매됐다.

프리미엄 브랜드 제네시스는 G80 3892대, GV70 1805대, GV80 1290대 등 총 7633대가 팔렸다.

해외 시장에서는 전년 동월 대비 19.4% 감소한 23만 7339대를 판매했다.

현대차 관계자는 "이번 달도 반도체 부품 수급 차질과 코로나19 재확산으로 경영 불확실성이 지속되는 상황"이라며 "각 권역별로 적극적인 리스크 관리 노력을 이어가는 한편 빠른 출고가 가능한 모델을 우선 생산하는 등 생산 일정 조정을 통해 공급 지연을 최소화할 것"이라고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr