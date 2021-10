[아시아경제 이민지 기자] 모베이스 모베이스 101330 | 코스닥 증권정보 현재가 3,395 전일대비 150 등락률 -4.23% 거래량 224,241 전일가 3,545 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 큰손 外인들이 담은 순매수 1위 ‘바이오’ 핵심 株! 놓치면 후회합니다딱 오늘만 소개해드립니다 ‘역대급 급상승 종목’모베이스, 검색 상위 랭킹... 주가 -4.24% close 의 종속회사인 모베이스 모베이스 101330 | 코스닥 증권정보 현재가 3,395 전일대비 150 등락률 -4.23% 거래량 224,241 전일가 3,545 2021.10.01 15:30 장마감 관련기사 큰손 外인들이 담은 순매수 1위 ‘바이오’ 핵심 株! 놓치면 후회합니다딱 오늘만 소개해드립니다 ‘역대급 급상승 종목’모베이스, 검색 상위 랭킹... 주가 -4.24% close 오토테크는 아이센스에 인천 연수구 부근의 토지·건물을 처분하기로 결정했다고 1일 공시했다. 처분금액은 260억원이다.

