"전시, 뮤지컬, 오페라까지…" 호텔家, 가을 '문화 호캉스' 잇따라

포스트 코로나 시대 이색 문화 생활 향유 공간으로 호텔 부상

호텔업계, 10월 문화의 달 '휴식+문화' 결합 이색 상품 내놔

[아시아경제 김유리 기자] 호텔업계가 호캉스(호텔+바캉스)와 각종 문화 생활을 함께 즐길 수 있는 이색 상품을 대거 출시하면서 '10월 문화의 달' 마케팅에 나섰다. 포스트 코로나 시대를 주제로 시청각적 자극을 통해 작품을 감상할 수 있는 미디어 아트 전시부터 객실에서 즐기는 오페라, 큐레이션 도서가 마련된 라이브러리 등을 선보이며 '문화 호캉스' 수요를 공략하고 있다.

파라다이스시티는 내년 2월6일까지 미디어아트 거장 허먼 콜겐(Herman Kolgen)의 '인스케이프 - 보야지 투 히든 랜드스케이프(INSCAPE ? Voyage to Hidden Landscape)'전을 선보인다. 전시회는 파라다이스 아트 스페이스를 포함해 씨메르, 크로마, 아트가든, 플라자 등 5개 공간에서 펼쳐진다. 작가가 세계 최초로 선보이는 신작부터 초대형 스케일의 대표작까지 총 8개 작품으로 구성했다. 신작 '박테리움(BACTERIUM)'은 코로나19 바이러스의 특성을 반영한 '군집 알고리즘'과 코로나19 발생 패턴을 연구해 작품 형태로 재구성한 것이 특징이다.



오는 10월 22~24일엔 허먼 콜겐을 포함해 루카스 패리스(Lucas Paris), 매튜 비더맨(Mathew Biederman), 마키나(MACHINA), 여노(YEONO) 등 5명의 해외 미디어 아티스트가 내한해 무관중 온라인 페스티벌을 연다. 미디어아트 퍼포먼스, 허먼콜겐과 강이연 작가의 미디어 파사드 작품 시사회, 아티스트 토크로 구성되며 페스티벌 현장은 허먼콜겐전 공식 인스타그램 계정 라이브로 생중계된다.

레스케이프는 오는 25일까지 문화예술을 즐기는 고객을 겨냥해 두 번째 뮤지컬 패키지인 '레스케이프 엑스칼리버'를 선보인다. EMK뮤지컬컴퍼니와 협업으로 선보이는 이번 패키지는 객실에서의 여유로운 휴식과 함께 엑스칼리버 뮤지컬 현장 관람 기회를 제공한다. 패키지 이용객은 날짜와 좌석 지정이 가능한 엑스칼리버 R석 예매권 2인권(26만원 상당)을 받을 수 있다. '엑스칼리버'는 주연배우 김준수, 카이, 서은광, 도겸, 이지훈, 에녹, 강태을, 신영숙, 장은아, 민영기, 손준호 등 초호화 캐스팅 라인업과 함께 블루스퀘어 신한카드홀에서 11월7일까지 관객을 만난다. 패키지 타입은 그랜드 디럭스와 아틀리에 스위트 타입 2가지 중 선택 가능하다.

서울신라호텔은 CGV와 협업을 통해 객실에서 오페라 공연을 즐길 수 있는 '인 룸 오페라(In Room Opera)' 패키지를 다음달 30일까지 선보인다. '월간 오페라' 프로그램을 통해 영화관에서의 오페라 관람을 구현한 CGV가 베르디의 '라 트라비아타', 로시니의 '도둑까치' 등 5개의 오페라 영상을 추천했다. 호텔 전 식음업장에서 사용 가능한 10만원 상당의 식음 크레딧도 제공된다. 룸서비스도 선택 가능하다. 1박 기준 CGV 추천 오페라 영상 5종, 식음 크레딧 10만원, CGV 영화 관람권 2매(비즈니스 디럭스 룸, 그랜드 코너 디럭스 룸 투숙 시 일반 관람권 2매, 수페리어 스위트 투숙 시 골드 클래스 관람권 2매), 체련장 및 실내 수영장(2인)으로 구성된다.

웨스틴 조선 서울은 아날로그 감성의 문화 생활을 즐길 수 있는 '폴 인 레코드' 패키지를 내놨다. '레코드(Record)'의 중의적 의미인 '기록'과 '음악'이라는 두 가지 테마를 담아 중장년층에게는 추억을, MZ세대(밀레니얼+Z세대)에게는 새로운 경험을 선사한다. 패키지 이용객에게 객실 타입에 따라 흑백 필름 카메라와 LP 음악을 들을 수 있는 턴테이블이 제공된다. 다음달 21일까지 이용할 수 있다.

그랜드 워커힐 서울은 호텔 2층에 '북캉스'를 만끽할 수 있는 '워커힐 라이브러리'를 마련했다. 국내외 소설부터 에세이, 역사, 과학, 예술, 자기계발, 자녀 교육, 취미 실용 등 전 분야를 아우르는 3000여권의 도서가 비치돼 취향에 따라 골라 읽을 수 있다. 이 시설은 오전 10시부터 오후 9시까지 투숙객 한정으로 이용 가능하다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr