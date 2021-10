신세계인터내셔날, 총괄대표에 '뽀아레·연작' 성공 이끈 이길한 코스메틱부문 대표 내정

[아시아경제 이승진 기자] 이길한 신세계인터내셔날 코스메틱부문 대표이사가 총괄대표로 1일 선임됐다.

신세계그룹은 이날 내용의 '2022 정기임원 인사'를 발표했다. 이번 인사로 이 총괄대표는 코스메틱·패션부문 대표이사도 겸직하게 된다.

이 총괄대표가 그간 이끈 코스메틱 부분은 '비디비치'에 이어 '연작', '로이비', '뽀아레' 등 자체 브랜드를 선보이며 화장품 부문의 포트폴리오를 확장하며 성과를 냈다. 이번 총괄대표이사 선임은 그동안의 성과에 따른 실력주의·능력주의 인사로 풀이된다.

특히 신세계인터내셔날 전체 매출에서 화장품 사업의 비중을 매년 늘리며 주목 받았다. 이 대표가 신세계인터내셔날에 합류한 지난 2017년 5.7%에 불과했던 뷰티 부문 매출 비중은 지난해 24.8%까지 확대됐다.

이 총괄대표는 1962년 경남 진주 출생으로 서울대학교 무역학과를 졸업했다.

1984년 삼성물산에 입사해 산티아고 지점장·인사부장·대만 지사장·모스크바 지사장 등을 거쳤다. 2008년부터는 호텔신라에서 면세유통사업부를 거쳤으며 HDC 신라면세점 대표이사를 맡았다.

2017년에는 신세계인터내셔날으로 자리를 옮겨 부사장·코스메틱 부문 대표를 역임했다. 이번 인사를 통해 총괄대표이사직을 맡게 된다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr