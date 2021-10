백종원·'스푸파' 제작진, 넷플릭스行 흥행 이을까

'백스피릿' 1일 공개

[아시아경제 이이슬 기자] 외식사업가 백종원과 '스트리트 푸드 파이터' 제작진이 온라인 동영상 스트리밍(OTT) 넷플릭스에서도 흥행을 이을 수 있을까.

넷플릭스는 1일 오리지널 시리즈 '백스피릿'을 공개한다. 백종원이 한국을 대표하는 다양한 분야의 사람들을 만나, 매회 다른 우리나라 술을 테마로 미처 몰랐던 술에 대한 모든 것과 인생을 이야기하는 프로그램.

앞서 백종원은 '마이 리틀 텔레비전', '집밥 백선생', '스트리트 푸드 파이터' 등 간편한 레시피와 구수한 입담으로 먹방, 쿡방의 인기를 이끈 외식사업가다. 그는 '백스피릿'을 통해 '스트리트 푸드 파이터' 제작진과 재회했다.

백종원은 “나에게 술이란 밥 먹을 때 마시는 물과 같다. 밥을 맛있게 먹기 위한 보조 장치”라고 전한 바. 술에 진심이라는 그가 직접 맛보고 경험했던 이야기를 자신만의 언어로 유쾌하게 풀어내겠다는 각오다.

'백스피릿'은 소주와 맥주, 막걸리 그리고 미처 알지 못했던 다양한 종류의 전통주를 다룬다. 박희연 PD와 제작진은 매회 다른 게스트와 각기 다른 술을 마시며 이야기를 나누는 형식을 풍부하게 담아내기 위해 프로그램의 전체적인 톤은 통일감 있게 유지하되, 각 에피소드는 서로 다른 PD와 작가가 팀을 이뤄 주도적으로 만들어나갔다. 이러한 작업을 통해 매회의 에피소드가 가지고 있는 특색과 전하고자 했던 메시지를 신선하고 다양한 방법으로 담아낼 수 있었다.

여기에 한국 사람들의 술자리에서 빼놓을 수 없는, 귀에 익숙한 음악들이 더해지면서 시청자들은 백종원과 게스트들의 바로 옆 테이블에서 함께 술을 마시고 있는 듯한 경험을 전하겠다는 각오다. 연출을 맡은 박희연 PD는 “술자리의 분위기에 몸과 마음을 맡겨본다면, 자연스레 그 술이 궁금해지고, 한 잔 마시고 싶어지며 그와 흘러나오는 인생 이야기에 격한 공감을 하고 있는 자신을 발견하게 될 것”이라고 당부했다.

게스트도 화려하다. 가수 박재범, 로꼬, 배우 한지민, 이준기, 나영석 PD, 배구선수 김연경, 배우 김희애가 출연해 백종원과 마주 앉는다. 제작진은 촬영 당시, 카메라를 최대한 눈에 띄지 않는 곳에 설치해 더욱더 리얼하고 편안한 분위기를 조성했다. 실제로 백종원과 일부 게스트는 촬영하는 것을 잊기도 했다는 후문.

백종원은 “나이와 상관없이 배울 수 있는 것들이 있었고, 그 사람의 인생 이야기를 듣다 보니 스스로에게 위로가 되었다”고 전했다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr