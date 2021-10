[아시아경제(대전) 정일웅 기자] ◆산림청 <부이사관 승진 및 전보> ▶서부지방산림청장 권장현(權長鉉) <과(팀)장급 전보> ▶코로나19 긴급대응반장 장영신(張永信) ▶법무감사담당관 김명종(金明鍾) ▶임업통상팀장 정연국(鄭然國) ▶정원팀장 송영림(宋榮林) ▶영주국유림관리소장 차준희(車俊熙)(이상 10월 5일자)

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr