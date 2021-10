9월 수출 558억3000만달러…65년 만의 역대 최고(상보)

산업부, 9월 수출입 동향

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 지난달 수출액이 558억달러를 넘어서며 무역통계가 시작된 1956년 이래 65년 만에 최대 월수출을 기록했다. 증가세는 11개월 연속 이어졌다.

1일 산업통상부에 따르면 9월 수출액은 558억3000만달러로 전년 동기 대비 16.7% 늘었다. 수출액은 7월(554억8000만달러) 역대 1위 수출액을 기록한 이후 2개월 만에 사상 최고치를 다시 경신했다.

추석 연휴가 포함된 지난달은 조업일수가 작년 같은 기간보다 2일 적었다. 하지만 일평균 수출액이 23억9000만달러를 기록하며 역대 1위를 기록했다.

수출은 올 3월부터 7개월 연속으로 ▲두자릿수 증가율 ▲수출액 500억달러 ▲해당 월의 역대 1위 수출액 경신 기록을 이어가고 있다.

품목별로는 반도체·석유화학·철강 등 중간재와 디스플레이·무선통신기기·컴퓨터 등 IT 품목이 모두 두 자리 증가하며 상승세를 견인했다. 반도체는 15개월 연속 증가한 가운데 올해 들어 최고의 수출 실적이자(120억달러) 역대 두 번째로 높은 월 수출액을 기록했다. 석유화학·석유제품·철강의 경우 세계교역 회복과 원자재 가격상승에 따라 9월 50% 내외 높은 증가율을 보이며 반도체와 함께 최근의 수출 실적 호조에 일조했다. 무선통신기기(폴더블폰 등 신제품 출시)와 디스플레이(스마트폰·노트북용 수요 증가), 컴퓨터(데이터센터·서버 확충) 등 IT 품목도 신규 스마트폰 출시와 비대면 경제활성화 등으로 9월 수출이 모두 두 자리 증가했다. 전기차?시스템반도체 등 유망 신산업도 역대 9월 수출액 1위 달성했다.

반면 자동차(-6.1%)·차부품(-5.1%)·선박(-40.5%)은 추석연휴 주간 전체 휴무와 차량용 반도체 수급 문제 등으로 9월 수출이 감소했다. 바이오헬스·이차전지·가전·섬유도 조업일수 부족으로 5% 내외로 감소했다.

미국(14.5%)과 유럽연합(EU·15.6%)로의 수출은 각각 10개월, 3개월 연속으로 해당 월의 수출액 1위를 유지하는 등 호조세가 지속됐다. 중국은 9월에 중추절이 포함돼 있었음에도 수출액(143억달러)은 역대 9월 중 2위, 수출 증가율(17.3%)은 두 자리수를 기록했다.

올 9월까지 누적 수출액은 4677억불로 역대 1위를 기록 중이다. 4분기에 448억달러 이상을 수출하게 되면 3년 만에 연간 수출이 플러스로 전환된다. 올 4분기에 1372억달러 이상을 수출하게 되면 연간 수출액 최고치를 경신하게 된다. 올들어 분기별 평균 수출액은 1400억달러다.

9월 수입은 전년 동기 대비 31.0% 증가한 516억2000만달러로 집계됐다. 무역수지는 42억달러로 17개월 연속 흑자가 이어졌다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr