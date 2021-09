[클릭 e종목] “삼성엔지니어링, 중장기 성장도 준비 중”

산업통상자원부가 개최한 그린암모니아 협의체에 EPC 중 유일하게 참여

현대차증권 "삼성엔지니어링 목표주가 3만원 유지"

[아시아경제 공병선 기자] 삼성엔지니어링 삼성엔지니어링 028050 | 코스피 증권정보 현재가 25,550 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 26,150 2021.10.01 08:09 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-24일외국인, 2주 연속 '사자'…삼전 가장 많이 사들여외국인, 한 주만에 다시 '사자' 전환…반도체 가장 많이 담아 close 의 올해 3분기 실적은 시장전망치(컨센서스)를 상회할 것이란 증권가 관측이 나왔다. 단기뿐만 아니라 친환경 사업을 통한 중장기적인 성장도 함께 준비하는 것으로 보인다.

1일 현대차증권은 삼성엔지니어링의 올 3분기 매출을 전년 동기 대비 8.2% 증가한 1조7350억원, 영업이익을 같은 기간 16.6% 늘어난 1167억원으로 추정했다. 이는 매출과 영업이익의 컨센서스 1조7151억원, 1070억원을 각각 1.16%, 9.1% 상회하는 수준이다.

이라크 주바이르와의 계약이 종결되면서 정산이익이 반영될 것으로 보인다. 3분기 뚜렷한 해외 수주는 이미 공시된 유럽지역 산업설비 1700억원을 제외하곤 없었지만 정산이익의 반영, 수행 혁신으로 인한 원가개선 효과가 발생했다. 현대차증권은 삼성엔지니어링의 매출총이익률을 11%로 추정했다.

단기적으로 여전히 해외 수주 증가 효과는 유효하다. 올 연말까지 기대되는 대규모 프로젝트는 25억달러(약 2조9650억원) 규모의 사우디아라비아 자푸라와 16억달러 규모의 러시아 BGCG 등이 있다. 내년 가시적인 프로젝트는 줄루프, 하일앤가샤, 태국 가스, 말레이시아 가스 등이다. 하반기 수주까지 달성한다면 2023년 매출 추정치도 상향 조정할 수 있다.

중장기적으로는 친환경 사업이 미래 먹거리로 손꼽힌다. 탄소중립과 친환경 플라스틱 프로젝트를 준비하고 있으며 탄소제로화와 관련한 프로젝트는 2025년 기준 설계·조달·시공(EPC) 규모로 110억달러 파이프라인을 제시했다. 김승준 현대차증권 연구원은 “최근 산업통상자원부가 개최한 그린암모니아 협의체에 EPC 중 유일하게 참여했다”며 “국내 EPC 업체 중 수소 관련 선두주자로 평가 가능하다”고 설명했다.

이에 현대차증권은 삼성엔지니어링의 투자의견 ‘매수’, 목표주가 3만원을 유지했다. 전일 종가는 2만5550원이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr