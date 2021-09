북한 미사일 발사·담화 발표 등 한반도 정세 의견 나눠

[아시아경제 김지희 기자] 외교부는 이태우 북핵외교기획단장이 올렉 부르미스트로프 러시아 외교부 북핵담당특임대사와 한러 북핵 차석대표 유선 협의를 했다고 30일 밝혔다.

이번 협의에서 양측은 북한의 미사일 발사와 담화 발표 등 최근 한반도 정세에 대해 의견을 나눴다. 또 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화 정착에 진전을 가져오기 위해 긴밀한 협력을 이어가기로 했다.

한러 북핵 차석대표 유선 협의는 이 단장이 취임한 지난 10일 이후 처음이다.

